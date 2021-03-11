Що вирішили на РНБО — трансляція брифінгу Данілова

https://racurs.ua/ua/n151583-scho-vyrishyly-na-rnbo-translyaciya-bryfingu-danilova.html

Ракурс

Засідання Ради безпеки й оборони України відбулося 11 березня в Офісі президента. За його результатами до журналістів вийшов на брифінг секретар РНБО Олексій Данілов.

Порядок денний цього засідання раніше не оприлюднювався, а сам захід відбувся на день раніше анонсованої дати.

На минулому засіданні Радбезу 26 лютого обговорювали підготовку стратегії повернення Криму, для голосування за яку мали зібратися за два тижні.

Крім того, минулого засідання РНБО пропонували продовжити ухвалювати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

26 лютого члени РНБО розглянули ситуацію на окупованих територіях, питання подвійного громадянства та державної зради. Також РНБО ввела санкції проти 10 колишніх посадовців і військовослужбовців, які зрадили Україну.