Нові санкції РНБО пояснили у Зеленського. Фото: 24 канал

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Санкції проти колишніх українських чиновників часів Віктора Януковича, підозрюваних у державній зраді, можуть ускладнити життя зрадникам і позбавити їх доступу до грошей.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський, коментуючи нові санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

За наявності складу злочину «державна зрада», за наявності особи, яка підозрюється у вчиненні державної зради, за великим рахунком, складнощів з погляду кримінального процесуального законодавства у притягненні до відповідальності немає. Це абсолютно однаково, як і інші злочини, — наголосив він.

З приводу рішення РНБО нардеп зазначив, що йдеться про «тих громадян України, які перейшли у 2014 році на бік ворога і яких фізично немає в Україні».

Тобто йдеться про тих осіб, щодо яких кримінальне провадження розслідується, але проблема полягає в тому, що особи перебувають на території країни-агресора, тому ці справи так тягнуться. А рішення РНБО має на меті якраз ускладнити життя зрадникам з точки зору можливості доступу до їхніх ресурсів, статків тощо, — пояснив Веніславський.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 10 колишніх офіцерів-високопосадовців. Ці особи не перебувають на території України, проте в Україні у них є активи та власність, які після підписання відповідного указу підпадуть під санкції.