Новые санкции СНБО объяснили у Зеленского. Фото: 24 канал

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Санкции против бывших украинских чиновников времен Виктора Януковича, подозреваемых в государственной измене, могут усложнить жизнь предателям и лишить их доступа к деньгам.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский, комментируя новые санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

При наличии состава преступления «государственная измена», при наличии лица, подозреваемого в совершении госизмены, по большому счету, сложностей с точки зрения уголовного процессуального законодательства в привлечении к ответственности нет. Это так же одинаково, как и другие преступления, — подчеркнул он.

По поводу решения СНБО нардеп сказал, что речь идет о «тех гражданах Украины, которые перешли в 2014 году на сторону врага и которых физически нет в Украине».

То есть речь идет о тех лицах, в отношении которых уголовное производство расследуется, но проблема состоит в том, что лица находятся на территории страны-агрессора, поэтому эти дела так тянутся. А решение СНБО должно как раз усложнить жизнь предателям с точки зрения возможности доступа к их ресурсам, состоянию и так далее, — объяснил Вениславский.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против десяти бывших офицеров-чиновников. Эти лица не находятся на территории Украины, однако в Украине у них есть активы и собственность, которые после подписания соответствующего указа подпадут под санкции.