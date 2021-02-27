На Донбасі підірвався на міні боєць ЗСУ – деталі. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/ua/n151036-na-donbasi-pidirvavsya-na-mini-boiec-zsu-detali.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває — упродовж 27 лютого російські окупаційні війська п’ять разів обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з різних видів зброї.

У районах населених пунктів Зайцеве, Південне та Водяне, що поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї. Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар’їнки — зі снайперської зброї.

Неподалік населеного пункту Луганське внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні отримав поранення військовослужбовець ЗСУ. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом 26 лютого кремлівські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню, застосовували й заборонену мінськими угодами зброю. За добу 11 українських військовослужбовців дістали поранень або бойових травмувань.