Гігантський айсберг відколовся від Антарктиди. Фото: British Antarctic Survey

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Ракурс

Від Антарктиди відколовся гігантський айсберг площею 1 тис. 270 кв. км.

Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться британська дослідницька станція Halley. Про це повідомила антарктична служба Великої Британії.

Понад 10 років тому на льодовику товщиною 150 м почали з’являтися великі тріщини, одна з них почала активно рости.

26 лютого 2021 року за кілька годин ця тріщина розширилася на кілька сотень метрів, в результаті чого сформувався айсберг.

За прогнозами вчених, він може віддалитися від континенту або сісти на мілину і залишитися поруч з льодовиком.

Небезпеки для станції подія не становить. У 2016 році її перенесли вглиб континенту, щоб у разі відколу айсберга її не віднесло разом з ним.

Наразі на дослідній станції нікого немає — науковці працюють на ній лише під час антарктичного літа. Замість людей за деформацією шельфу спостерігають GPS-монітори, які щоденно передають дослідникам останню інформацію.