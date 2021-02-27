«Червона» зона на Буковині – назвали дату введення. Фото: УП

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«Червоний» рівень епідемічної небезпеки у Чернівецькій області почне діяти з 1 березня.

Таке рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕБ та НС. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook.

Кількість нових випадків захворювання в регіоні у порівнянні з початком року вже збільшилась у три рази. Також Чернівецька область залишається у трійці регіонів з найбільшою зайнятістю ліжок з киснем.

Реанімаційні ліжка наразі зайняті на 55%, а реанімаційні ліжка кожної четвертої виділеної під COVID-19 лікарні регіону вже зайняті на 100%.

У регіоні протягом останніх трьох днів перевищені два встановлених постановою Кабміну показники: рівень госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Нагадаємо, 26 лютого обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантинні обмеження на території Чернівецької області через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.