Карантин на Буковині посилюють через рекордну кількість COVID-хворих

Карантин в Україні. Фото: УП

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Коронавірус в Чернівецькій області стрімко поширюється. Якщо буде зростати кількість госпіталізованих у регіоні, то область може потрапити в «червону» зону карантину.

Це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Це буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки, — заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Регіони вводять в «червону» зону, якщо хоча б два з п’яти показників перевищуватимуть норму три дні поспіль. Йдеться про такі показники:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більш ніж на 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тис. населення протягом семи днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на 50% за тиждень;

менш як 300 ПЛР-тестів за сім днів на 100 тис. населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих понад 20%.

Також у Чернівецькій ОДА повідомили, що з 27 лютого на Буковині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення прийняли 26 лютого, під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки;

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти;

розважальних центрів, зон відпочинку у торгових центрах.

Також не дозволяється проводити масові заходи.

В області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус — 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19, — сказав перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк.

Нагадаємо, з 26 лютого в Івано-Франківській області запроваджують посилені карантинні заходи. На Прикарпатті за п’ять днів додали 520 лікарняних ліжок, проте це не покращило ситуацію і середня заповнюваність ліжок у регіоні становить 81,2%.