В Сімферополі мене вперше назвали бандерівцем — Порошенко про останню поїздку в Крим

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, розповів про поїздку в анексований Крим наприкінці лютого 2014 року у час, коли Росія вела активні дії із незаконного захоплення півострова.

У вже заблокованому російськими спецпризначенцями аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем. Так я отримав це почесне звання, яким росіяни величали мене протягом усього мого президентства, — заявив Порошенко.

За його словами, покинути аеропорт йому вдалося завдяки спортивним навичкам і ангелам-охоронцям журналістам. Він додав, що до Верховної Ради Криму йшов з метою відновити спокій в Криму.

З висоти прожитих років ясно, що в тій ситуації альтернативи застосуванню сили не було. Але саме сил і бракувало. Армію невпинно скорочували з 1991 року. А за чотири роки президентства Януковича російська агентура остаточно доруйнувала оборону. Від Збройних сил залишили тільки назву. Це мають знати усі, зокрема й актори, які трагічної для України весни 2014 року знімалися в російській комедії і торочили, ніби ми один народ, — заявив нардеп.

Він додав, що для відновлення армії знадобилися роки, а для її остаточного зміцнення потрібні ще десятиліття й вступ до НАТО.

Нагадаємо, сім років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. На противагу цьому мітингу був організований мітинг «Русского єдінства», яким керували окупанти. Внаслідок сутичок під будівлею кримського парламенту загинуло двоє осіб, кілька десятків зазнали поранень.

Армія РФ почала окупацію Криму ще 20 лютого. Тоді на півострові з’явилися вантажівки без номерів, так звані «зелені чоловічки».