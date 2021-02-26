В Симферополе меня впервые назвали бандеровцем — Порошенко о последней поездке в Крым

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, рассказал о поездке в аннексированный Крым в конце февраля 2014 года, когда Россия вела активные действия с целью незаконного захвата полуострова.

В уже заблокированном российскими спецназовцами аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем. Так я получил это почетное звание, которым россияне величали меня на протяжении всего моего президентства, — заявил Порошенко.

По его словам, покинуть аэропорт ему удалось благодаря спортивным навыкам и ангелам-хранителям журналистам. Он добавил, что тогда в Верховную Раду Крыма шел с целью восстановить спокойствие в Крыму.

С высоты прожитых лет ясно, что в той ситуации альтернативы применению силы не было. Но именно сил и не хватало. Армию постоянно сокращали с 1991 года. А за четыре года президентства Януковича российская агентура окончательно уничтожила оборону. От Вооруженных сил оставили только название. Это должны знать все, в том числе и актеры, которые трагической для Украины весной 2014 года снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, — заявил нардеп.

Он добавил, что для восстановления армии понадобились годы, а для ее окончательного укрепления нужны еще десятилетия и вступление в НАТО.

Напомним, семь лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. В противоположность этому митинга был организован митинг «Русского единства», которым руководили оккупанты. В результате столкновений у здания крымского парламента погибли два человека, несколько десятков получили ранения.

Армия РФ начала оккупацию Крыма еще 20 февраля. Тогда на полуострове появились грузовики без номеров, так называемые «зеленые человечки».