Карантин на Буковине усиливают из-за рекордного количества COVID-больных

Карантин в Украине. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n150980-karantin-na-bukovine-usilivaut-iz-za-rekordnogo-kolichestva-covid-bolnyh.html

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Коронавирус в Черновицкой области стремительно распространяется. Если будет расти число госпитализированных в регионе, то область может попасть в «красную» зону карантина.

Это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Это будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности, — заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Регионы вводят в «красную» зону, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд. Речь идет о таких показателях:

загруженность коек с кислородом в регионе больше чем на 65%;

больше 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 тыс. населения в течение семи дней;

рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 тыс. населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.

Также в Черновицкой ОГА сообщили, что с 27 февраля на Буковине усиливают карантин. Такое решение приняли 26 февраля, во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

С 27 февраля по 9 марта включительно в области запрещается работа:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.

Также будут запрещены массовые мероприятия.

В области зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом — 638. Мы должны усилить карантин, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19, - сказал первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк.

Напомним, с 26 февраля в Ивано-Франковской области вводят усиленные карантинные меры. На Прикарпатье за пять дней добавили 520 больничных коек, однако это не улучшило ситуацию, и средняя заполняемость коек в регионе составляет 81,2%.