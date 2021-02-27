Нові протести в Києві запланували на 9 березня – заява. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n151033-novi-protesty-v-kyievi-zaplanuvaly-na-9-bereznya-zayava.html

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Прихильники активіста Сергія Стерненка очікують його звільнення протягом тижня, з 9 березня акція на його захист може стати безстроковою.

Таку заяву активісти зачитали на мітингу під Офісом президента в Києві.

Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, друге — відновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, третє - обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі, — йдеться у заяві.

Також активісти зазначили, що в Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка.

Пане президенте, це залежить саме від вас. Збираємось 9 березня біля Будинку профспілок на Майдані. Наші вимоги — звільнити Сергія Стерненка та інших політв’язнів, а також по-справжньому очистити судову систему, — заявили прихильники засудженого активіста.



Нагадаємо, кілька тисяч учасників акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка прийшли від Офісу президента до Офісу генпрокурора.

Мітингувальники вимагали відставки генпрокурора Ірини Венедіктової. Деякі учасники акції кидали фаєри у будівлю Офісу генпрокурора.