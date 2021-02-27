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Ракурс
Новые протесты в Киеве запланировали на 9 марта – заявление. Фото: Украинская правда

Новые протесты в Киеве запланировали на 9 марта — заявление

27 фев 2021, 16:11
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Сторонники активиста Сергея Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.

Такое заявление активисты зачитали на митинге под Офисом президента в Киеве.

Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе — обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье — избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе, — говорится в заявлении.

Также активисты подчеркнули, что в Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко.

Господин президент, это зависит именно от вас. Собираемся 9 марта возле Дома профсоюзов на Майдане. Наши требования — освободить Сергея Стерненко и других политзаключенных, а также по-настоящему очистить судебную систему, — заявили сторонники осужденного активиста.


Напомним, несколько тысяч участников акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко пришли от Офиса президента к Офису генпрокурора.

Митингующие требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Некоторые участники акции бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.

Источник: Ракурс


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