Новые протесты в Киеве запланировали на 9 марта – заявление. Фото: Украинская правда

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Сторонники активиста Сергея Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 9 марта акция в его защиту может стать бессрочной.

Такое заявление активисты зачитали на митинге под Офисом президента в Киеве.

Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе — обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье — избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе, — говорится в заявлении.

Также активисты подчеркнули, что в Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко.

Господин президент, это зависит именно от вас. Собираемся 9 марта возле Дома профсоюзов на Майдане. Наши требования — освободить Сергея Стерненко и других политзаключенных, а также по-настоящему очистить судебную систему, — заявили сторонники осужденного активиста.



Напомним, несколько тысяч участников акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко пришли от Офиса президента к Офису генпрокурора.

Митингующие требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. Некоторые участники акции бросали файеры в здание Офиса генпрокурора.