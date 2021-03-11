Залізничний локдаун — стали відомі дати обмеження продажу квитків

https://racurs.ua/ua/n151593-zaliznychnyy-lokdaun-staly-vidomi-daty-obmejennya-prodaju-kvytkiv.html

Ракурс

Обмеження продажу квитків, висадки та посадки пасажирів, що прямують до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей, залишаться чинними до 19 березня включно.

В прес-службі «Укрзалізниці» 11 березня повідомили, що обмеження будуть скасовані по факту офіційного виходу регіонів зі статусу «червоних зон», але наразі квитки не продаватимуть до згаданої дати.

В «Укрзалізниці» нагадали, що продають наразі на п’ять спеціальних рейсів до/з Закарпаття, які їдуть з Харкова, Лисичанська та Києва.

«Ракурс» повідомляв, що 10 березня «Укрзалізниця» змінила графік курсування потягів у «червоних» зонах карантину. Його оновили у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.