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Ракурс
Залізничний локдаун — стали відомі дати обмеження продажу квитків

Залізничний локдаун — стали відомі дати обмеження продажу квитків

11 бер 2021, 16:51
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Обмеження продажу квитків, висадки та посадки пасажирів, що прямують до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей, залишаться чинними до 19 березня включно.

В прес-службі «Укрзалізниці» 11 березня повідомили, що обмеження будуть скасовані по факту офіційного виходу регіонів зі статусу «червоних зон», але наразі квитки не продаватимуть до згаданої дати.

В «Укрзалізниці» нагадали, що продають наразі на п’ять спеціальних рейсів до/з Закарпаття, які їдуть з Харкова, Лисичанська та Києва.


«Ракурс» повідомляв, що 10 березня «Укрзалізниця» змінила графік курсування потягів у «червоних» зонах карантину. Його оновили у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Джерело: Ракурс


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