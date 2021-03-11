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Ракурс
Железнодорожный локдаун — стали известны даты ограничения продажи билетов

Железнодорожный локдаун — стали известны даты ограничения продажи билетов

11 мар 2021, 16:51
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Ограничения продажи билетов, высадки и посадки пассажиров, направляющихся в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно.

В пресс-службе «Укрзализныци» 11 марта сообщили, что ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса «красных зон», но пока билеты не будут продавать до упомянутой даты.

В «Укрзализныце» напомнили, что продают билеты сейчас на пять специальных рейсов в/из Закарпатья, которые едут из Харькова, Лисичанска и Киева.


«Ракурс» сообщал, что 10 марта «Укрзализныця» изменила график курсирования поездов в «красных» зонах карантина. Его обновили в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

Источник: Ракурс


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