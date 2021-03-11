Железнодорожный локдаун — стали известны даты ограничения продажи билетов

https://racurs.ua/n151593-jeleznodorojnyy-lokdaun-stali-izvestny-daty-ogranicheniya-prodaji-biletov.html

Ракурс

Ограничения продажи билетов, высадки и посадки пассажиров, направляющихся в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно.

В пресс-службе «Укрзализныци» 11 марта сообщили, что ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса «красных зон», но пока билеты не будут продавать до упомянутой даты.

В «Укрзализныце» напомнили, что продают билеты сейчас на пять специальных рейсов в/из Закарпатья, которые едут из Харькова, Лисичанска и Киева.

«Ракурс» сообщал, что 10 марта «Укрзализныця» изменила график курсирования поездов в «красных» зонах карантина. Его обновили в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.