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Железнодорожный локдаун — стали известны даты ограничения продажи билетов
Железнодорожный локдаун — стали известны даты ограничения продажи билетовhttps://racurs.ua/n151593-jeleznodorojnyy-lokdaun-stali-izvestny-daty-ogranicheniya-prodaji-biletov.htmlРакурс
Ограничения продажи билетов, высадки и посадки пассажиров, направляющихся в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, останутся в силе до 19 марта включительно.
В пресс-службе «Укрзализныци» 11 марта сообщили, что ограничения будут отменены по факту официального выхода регионов из статуса «красных зон», но пока билеты не будут продавать до упомянутой даты.
В «Укрзализныце» напомнили, что продают билеты сейчас на пять специальных рейсов в/из Закарпатья, которые едут из Харькова, Лисичанска и Киева.
«Ракурс» сообщал, что 10 марта «Укрзализныця» изменила график курсирования поездов в «красных» зонах карантина. Его обновили в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.
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