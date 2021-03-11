Погода в Україні. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n151592-shkvaly-snigopady-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-na-12-bereznya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 березня погіршиться — вночі у західній частині, вранці та вдень в Україні, крім східних областей, прогнозують пориви вітру 15−20 м/с.

У Карпатах шквали досягатимуть швидкості 25−30 м/с. Також обіцяють хуртовини, а вночі — сильний сніг. На дорогах країни, крім південного сходу, очікується ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Вночі температура повітря очікується від 2° тепла до 16° морозу, а вдень від 3° морозу до 8° тепла за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 12 березня очікується з мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 4−6° нижче нуля, а вдень — від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Харкові найближчої доби очікується холодна, але без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 11−13° із позначкою мінус, а вдень обіцяють від 1° морозу до 1° тепла.

Погодні умови в Одесі завтра очікуються з дощем та снігом. Температурні показники наступні — вночі очікується 2−4° морозу, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода у Львові 12 березня буде з опадами у виді снігу та дощу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° тепла, а вдень обіцяють 6−8° тепла.

Погода в Карпатах у п’ятницю буде дуже складною — з хуртовинами та ожеледицею. Температура повітря вночі від 2° тепла до 2° морозу, а вдень 5−8° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 11 березня буде хмарною, але опади у виді снігу прогнозували лише на території Закарпатської області.