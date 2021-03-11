Погода в Украине. Фото: ТСН

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Погода в Украине 12 марта ухудшится, ночью в западной части, утром и днем в Украине, кроме восточных областей, прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с.

В Карпатах шквалы будут достигать скорости 25−30 м/с. Также обещают метели, а ночью — сильный снег. На дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Ночью температура воздуха ожидается от 2° тепла до 16° мороза, а днем от 3° мороза до 8° тепла по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 12 марта ожидается с мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 4−6° ниже нуля, а днем — от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается холодная, но без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 11−13° с отметкой минус, а днем обещают от 1° мороза до 1° тепла.

Погодные условия в Одессе завтра ожидаются с дождем и снегом. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 2−4° мороза, а днем обещают 3−5° тепла.

Погода во Львове 12 марта будет с осадками в виде снега и дождя. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, а днем обещают 6−8° тепла.

Погода в Карпатах в пятницу будет очень сложной — с метелями и гололедом. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 2° мороза, а днем 5−8° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 11 марта будет облачной, но осадки в виде снега прогнозировали только на территории Закарпатской области.