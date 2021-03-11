ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования в отношении Януковича

Виктор Янукович, фото: Andrei Mosienko

https://racurs.ua/n151591-vaks-otmenil-postanovlenie-nabu-o-priostanovlenii-rassledovaniya-v-otnoshenii-yanukovicha.html

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которым было остановлено досудебное расследование по делу № 991/847/21 в отношении бывшего президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение, которым была удовлетворена жалоба защитника, принято 9 марта, сообщает пресс-служба ВАКС.

Заслушав участников процесса, следственный судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве, — отмечается в сообщении.

Пресс-служба ВАКС отмечает, что детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества.

Следовательно, у следственного судьи отсутствует возможность установить, какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший президент Украины, — резюмирует пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце января 2021 года стало известно, что Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за «харьковских соглашений».