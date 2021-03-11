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Ракурс
Съезд обновил состав Совета судей Украины. Фото: Facebook

Съезд обновил состав Совета судей Украины (ФОТО)

11 мар 2021, 16:28
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Съезд судей Украины избрал новый состав Совета судей Украины. Председателем единогласно назначили Богдана Монича — судью Седьмого апелляционного административного суда.

На должность заместителя председателя Совета избрали судью Хозяйственного суда Киева Оксану Марченко, а должность секретаря получила судья Деснянского райсуда Киева Елена Журавская.

Съезд обновил состав Совета судей Украины. Фото: Facebook

Членами Совета по квоте апелляционных судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях выбрали судей Киевского апелляционного суда Татьяну Невидомую и Дениса Масенко.

Съезд обновил состав Совета судей Украины. Фото: Facebook

Съезд обновил состав Совета судей Украины. Фото: Facebook

Съезд обновил состав Совета судей Украины. Фото: Facebook

Съезд обновил состав Совета судей Украины. Фото: Facebook


Напомним, съезд судей проходил с 9 по 11 марта. Накануне на нем не смогли избрать судью Конституционного суда по своей квоте — теперь должны объявить новый конкурс и процедуру начнут сначала.

9 марта Высший совет правосудия получил трех новых членов — делегаты съезда судей голосовали за кандидатов в ВСП. Съезд судей посетили 287 делегатов с полномочиями.

Источник: Ракурс


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