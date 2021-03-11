З’їзд оновив склад Ради суддів України. Фото: Facebook

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З’їзд суддів України обрав новий склад Ради суддів України. Головою одноголосно призначили Богдана Моніча — суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду.

На посаду заступника голови Ради обрали суддю Господарського суду Києва Оксану Марченко, а посаду секретаря отримала суддя Деснянського райсуду Києва Олена Журавська.

Членами Ради за квотою апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення обрали суддів Київського апеляційного суду Тетяну Невідому та Дениса Масенка.

Нагадаємо, зʼїзд суддів тривав з 9 по 11 березня. Напередодні на ньому не змогли обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою — тепер має бути оголошений новий конкурс і процедуру почнуть спочатку.

9 березня Вища рада правосуддя отримала трьох нових членів — делегати з’їзду суддів голосували за кандидатів до ВРП. З’їзд суддів відвідали 287 делегатів з повноваженнями.