Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Батько новообраного члена ВРП засудив до розстрілу вояка УПА. Фото: Укрінформ

Розстрільний вирок вояку УПА призначив у 1987 році суддя — батько нового члена ВРП

10 бер 2021, 20:04
999

Батько новообраного члена Вищої ради правосуддя Інни Плахтій засудив до страти вояка Української повстанської армії.

Борис Плахтій у 1987 році на підставі сфабрикованої КДБ кримінальної справи засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука. Вирок виконали у 1989 році. Про це 10 березня повідомляє «Центр протидії корупції» із посиланням на видання «Історична правда».

Борис Плахтій зіграв в цій історії одну з ключових ролей. У 1989 році вирок виконали, Гончарука розстріляли, родина досі не знає, де його поховано. Особливо цинічно, що сьогодні Бориса Плахтія запрошують на урочистості 14 жовтня, дня, коли було засновано УПА, — також написала 10 березня активістка Галина Чужук на власній сторінці у Facebook.

Також зазначається, що Борис Плахтій працював суддею Апеляційного суду Волинської області й у 2006 році звільнився у відставку. Його донька з 2007 до 2008 року працювала помічницею голови Апеляційного суду Петра Філюка, поки її не призначили на посаду судді.

Одним словом, Плахтій пов’язана з суддівськими кланами і обрана до ВРП, щоб покривати потрібних суддів надалі, — вважають у «Центрі протидії корупції».


Нагадаємо, 10 березня з’їзд суддів обрав нового члена Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою. Ним стала суддя з Луцька Інна Плахтій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів