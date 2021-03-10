Батько новообраного члена ВРП засудив до розстрілу вояка УПА. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151544-rozstrilnyy-vyrok-voyaku-upa-pryznachyv-u-1987-roci-suddya-batko-novogo-chlena-vrp.html

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Батько новообраного члена Вищої ради правосуддя Інни Плахтій засудив до страти вояка Української повстанської армії.

Борис Плахтій у 1987 році на підставі сфабрикованої КДБ кримінальної справи засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука. Вирок виконали у 1989 році. Про це 10 березня повідомляє «Центр протидії корупції» із посиланням на видання «Історична правда».

Борис Плахтій зіграв в цій історії одну з ключових ролей. У 1989 році вирок виконали, Гончарука розстріляли, родина досі не знає, де його поховано. Особливо цинічно, що сьогодні Бориса Плахтія запрошують на урочистості 14 жовтня, дня, коли було засновано УПА, — також написала 10 березня активістка Галина Чужук на власній сторінці у Facebook.

Також зазначається, що Борис Плахтій працював суддею Апеляційного суду Волинської області й у 2006 році звільнився у відставку. Його донька з 2007 до 2008 року працювала помічницею голови Апеляційного суду Петра Філюка, поки її не призначили на посаду судді.

Одним словом, Плахтій пов’язана з суддівськими кланами і обрана до ВРП, щоб покривати потрібних суддів надалі, — вважають у «Центрі протидії корупції».



Нагадаємо, 10 березня з’їзд суддів обрав нового члена Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою. Ним стала суддя з Луцька Інна Плахтій.