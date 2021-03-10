Британець змусив доньку підписати довічний договір із обіцянкою не товстіти. Фото:

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Ракурс

Довічний договір з обіцянкою ніколи не товстіти змушена була підписати британка через вимогу свого батька.

У 2012 році 56-річний Рашид Хадла змусив 23-річну Аміру підписати такий документ. Згодом через це він постав перед судом. Про це повідомляє британське видання Metro.

Я, Аміра Хадла, ніколи не дозволю собі розтовстіти. Я буду робити багато вправ, щоб бути впевненою, що ніколи не наберу вагу — до самої смерті, — цитує ЗМІ контракт.

Журналісти з’ясували, що чоловік був схиблений на контролі — самостійно визначав речі у гардеробі доньки, встановлював з ким вона може бачитися. Перегляд телевізора теж суворо контролювався.

Сам Рашид був вкрай уважний до своєї фізичної форми і дієти — регулярно відвідував фітнес-центр, вживав лише здорову їжу.

Вага Аміри була його постійною турботою. Він регулярно її зважував, щоб переконатися, що вона не погладшала, — розповів позивач Алекс Криклер.



Правоохоронці звинувачують чоловіка у жорстокому поводженні з дітьми. Крім контролю за дочкою, чоловік регулярно бив свого молодшого сина Хішама. Сам Рашид повністю заперечує свою провину.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу влада Великої Британії змушена була переглянути програму по боротьбі з ожирінням населення. Було вирішено менше рекламувати шкідливу їжу через ризик ускладнень у разі зараження «ковідом» людей, які мають зайву вагу.