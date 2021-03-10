Британец заставил дочь подписать пожизненный договор с обещанием не толстеть. Фото: decathlon.ru

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Ракурс

Пожизненный договор с обещанием никогда не толстеть вынуждена была подписать британка из-за требования своего отца.

В 2012 году 56-летний Рашид Хадла заставил 23-летнюю Амиру подписать такой документ. Впоследствии из-за этого он предстал перед судом. Об этом сообщает британское издание Metro.

Я, Амира Хадла, никогда не позволю себе растолстеть. Я буду делать много упражнений, чтобы быть уверенной, что никогда не наберу вес — до самой смерти, — цитирует СМИ контракт.

Журналисты выяснили, что мужчина был помешан на контроле — самостоятельно определял вещи в гардеробе дочери, устанавливал с кем она может видеться. Просмотр телевизора тоже строго контролировался.

Сам Рашид был крайне внимателен к своей физической форме и диете — регулярно посещал фитнес-центр, употреблял лишь здоровую пищу.

Вес Амиры был его постоянной заботой. Он регулярно ее взвешивал, чтобы убедиться, что она не поправилась, — рассказал истец Алекс Криклер.



Правоохранители обвиняют мужчину в жестоком обращении с детьми. Помимо контроля за дочерью, мужчина регулярно избивал своего младшего сына Хишама. Сам Рашид полностью отрицает свою вину.

Напомним, из-за пандемии коронавируса власти Великобритании вынуждены были пересмотреть программу по борьбе с ожирением населения. Было решено меньше рекламировать вредную пищу из-за риска осложнений в случае заражения «ковидом» людей, имеющих лишний вес.