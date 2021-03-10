Отец новоизбранного члена ВСП приговорил к расстрелу воина УПА. Фото: Укринформ

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Отец новоизбранного члена Высшего совета правосудия Инны Плахтий приговорил к смертной казни воина Украинской повстанческой армии.

Борис Плахтий в 1987 году на основании сфабрикованного КГБ уголовного дела приговорил к расстрелу воина УПА Ивана Гончарука. Приговор исполнили в 1989 году. Об этом 10 марта сообщает «Центр противодействия коррупции» со ссылкой на издание «Историческая правда».

Борис Плахтий сыграл в этой истории одну из ключевых ролей. В 1989 году приговор исполнили, Гончарука расстреляли, семья до сих пор не знает, где он похоронен. Особенно цинично, что сегодня Бориса Плахтия приглашают на торжества 14 октября, дня, когда основали УПА, — также написала 10 марта активистка Галина Чужук на собственной странице в Facebook.

Также отмечается, что Борис Плахтий работал судьей Апелляционного суда Волынской области и в 2006 году уволился в отставку. Его дочь с 2007 до 2008 года работала помощницей председателя Апелляционного суда Петра Филюка, пока ее не назначили на должность судьи.

Одним словом, Плахтий связана с судейскими кланами и избрана в ВСП, чтобы покрывать нужных судей в дальнейшем, — считают в «Центре противодействия коррупции».



Напомним, 10 марта съезд судей избрал нового члена Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте. Им стала судья из Луцка Инна Плахтий.