Чи візьме Росія ОРДЛО до свого складу, спрогнозував віце-прем’єр

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Окуповані території Донбасу є розмінною монетою Росії в геополітиці, вважає віце-прем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Я не вірю, що Москва наважиться приєднати окуповані території регіону до себе. Чисто прагматично, це їм не вигідно. Вони вже самі страждають від цієї окупації, бо в Росії і своя економічна ситуація дуже складна… У них і так мінус, а самі ОРДЛО для них уже обходяться в мільярди доларів на рік, — розповів Резніков в інтерв’ю «Обозревателю».

За його словами, Москва взяла «собі на плечі» ще кілька мільйонів непрацездатних осіб, які не генерують податки.

Донбас Росії не потрібен, це їхня розмінна монета в геополітиці. Вони хочуть нам його віддати, але намагаються зробити це на своїх умовах, а не на наших. Росіяни не сприймають населення Донбасу за своїх громадян. Вони їх не поважають, — заявив Резніков.

Він зауважив, що багато російськомовних жителів Луганської та Донецької областей за етнічним складом є українцями, «які не потрібні Росії, хіба що як робоча сила».

У 2014 році росіяни почали гібридну війну… З кожної праски звучить пропаганда, яка налаштована на промивання мізків. Ми робимо все, щоб діти з Донбасу могли вчитися на підконтрольній території, але ми не знаємо, що у них в головах. Йде шалене ідеологічне прокачування. А це найкраща зброя, яке потім спускає курок справжньої зброї, — зазначив Резніков.

Віце-прем'єр переконаний, що Росії вигідно продовжувати розвивати на окупованому Донбасі совок і одночасно показувати своєму електорату нібито наявність таких настроїв в ОРДЛО.