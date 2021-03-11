Возьмет ли Россия ОРДЛО в свой состав, спрогнозировал вице-премьер

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Оккупированные территории Донбасса являются разменной картой России в геополитике, считает вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Я не верю, что Москва осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе. Чисто прагматически, это им не выгодно. Они уже сами страдают от этой оккупации, потому что в России и своя экономическая ситуация очень сложная… У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год, — рассказал Резников в интервью «Обозревателю».

По его словам, Москва взяла «себе на плечи» еще несколько миллионов нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги.

Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике. Они хотят нам его отдать, но пытаются сделать это на своих условиях, а не на наших. Россияне не воспринимают население Донбасса как своих граждан. Они их не уважают, — заявил Резников.

Он отметил, что многие русскоязычные жители Луганской и Донецкой областей по этническому составу являются украинцами, «которые не нужны России, разве что в качестве рабочей силы».

В 2014 году россияне начали гибридную войну… С каждого утюга звучит пропаганда, которая настроена на промывку мозгов. Мы делаем все, чтобы дети из Донбасса могли учиться на подконтрольной территории, но мы не знаем, что у них в головах. Идет безумная идеологическая прокачка. А это лучшее оружие, которое потом спускает курок настоящего оружия, — отметил Резников.

Вице-премьер убежден, что России выгодно продолжать развивать на оккупированном Донбассе совок и одновременно показывать своему электорату якобы наличие таких настроений в ОРДЛО.