Турция ужесточила правила въезда для туристов. Фото: Укринформ

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Ракурс

Правила въезда для иностранных туристов в Турцию ужесточены.

Отныне, кроме отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, путешественники перед приездом в страну должны заполнить обязательную электронную анкету. Это требование начинает действовать с 15 марта. Бланк следует заполнить на официальном сайте Министерство здравоохранения Турции в течение 72 часов перед поездкой. Об этом 11 марта сообщает «ВВС Україна».

В анкете нужно указать общие контактные и паспортные данные, ожидаемые даты въезда и тому подобное. Турецкие власти считают, что указанная в анкете информация защитит туристов во время пандемии. Также это позволит легко связаться с любым туристом в случае необходимости. На границе могут проверять, заполнил ли турист форму.

Власти Турции уверяют, что в случае отсутствия анкеты или указания в ней недостоверной информации, против туристов, могут быть применены юридические и административные санкции. В отдельных случаях могут разрешить въезд в Турцию.

С 28 декабря 2020 года Турция также начала требовать от украинцев отрицательный ПЦР-тест перед въездом в страну, который следует сделать в течение 72 часов до вылета. Недавно это требование продлили до 26 мая.

Как известно, Турция в 2020—2021 году — одно из самых популярных направлений для туристов из Украины, поскольку это одна из немногих стран, которая оставалась открытой для украинцев несмотря на пандемию.

Напомним, Греция с 14 мая откроет свои границы для иностранных туристов. Однако въехать смогут лишь вакцинированные лица, имеющие антитела к COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.