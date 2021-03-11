Греция начнет туристический сезон в мае, фото: «Википедия»

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Греция с 14 мая откроет свои границы для иностранных туристов.

Однако въехать смогут только вакцинированные лица, имеющие антитела к COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сообщает Greek Reporter.

В Министерстве туризма Греции отмечают, что вакцинация туристических работников будет приоритетной, после того, как попрививают тех, кто принадлежит к уязвимым группам.

Мы стремимся открыть туризм до 14 мая с конкретными правилами и обновленными протоколами. До этого времени мы будем постепенно снимать ограничения, если позволят условия, — заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

В Греции также рассматривают возможность ввести с апреля «пилотное» открытие туристического сезона — для жителей Евросоюза и стран с расширенными программами вакцинации, таких как Израиль.

Все расходы, которые могут возникнуть у туристов в связи с COVID-19, включая госпитализацию, возьмет на себя Греция.

Однако Теохарис подчеркнул, что все это будет подчиняться актуальным условиям пандемии.

Напомним, в настоящее время в мире только пять стран полностью открыты для туристов.