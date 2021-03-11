Греція розпочне туристичний сезон у травні, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n151577-greciya-vidkryietsya-dlya-inozemnyh-turystiv-u-travni-detali.html

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Греція з 14 травня відкриє свої кордони для іноземних туристів.

Проте в’їхати зможуть лише вакциновані особи, які мають антитіла до COVID-19 або негативний ПЛР-тест, повідомляє Greek Reporter.

У Міністерстві туризму Греції зазначають, що вакцинація туристичних працівників буде пріоритетною, після того, як щеплять тих, хто належить до вразливих груп.

Ми прагнемо відкрити туризм до 14 травня з конкретними правилами та оновленими протоколами. До того часу ми будемо поступово знімати обмеження, якщо дозволять умови, — заявив міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

У Греції також розглядають можливість запровадити з квітня «пілотне» відкриття туристичного сезону — для жителів Євросоюзу та країн з розширеними програмами вакцинації, таких як Ізраїль.

Усі витрати, які можуть виникнути у туристів у зв’язку з COVID-19, включаючи госпіталізацію, візьме на себе Греція.

Проте Теохаріс наголосив, що всі це будуть підпорядковуватися актуальним умовам пандемії.

Нагадаємо, наразі у світі лише п’ять країн повністю відкриті для туристів.