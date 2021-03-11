Языковой скандал — УАФ напомнила об украинском во время футбольных матчей

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На языковой скандал в украинском футболе отреагировали органы футбольной власти. Арбитра наказали предупреждением за использование русского языка в официальном поединке Премьер-лиги между ФК «Львов» и «Колосом» из Коваливки (Киевская область).

Украинская ассоциация футбола передала Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю результаты проверки инцидента между бывшим главным тренером ФК «Львов» Виталием Шумским и арбитром Николаем Кривоносовым.

Это произошло во время встречи в Доме футбола президента УАФ Андрея Павелко и языкового омбудсмена. За нарушение четвертым арбитром матча закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Комитет по этике и честной игры УАФ наказал его предупреждением.

Установлено, что четвертый арбитр матча действительно общался не на государственном языке в соответствии с требованиями ст. 34 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — говорится в официальном заявлении УАФ.

Предупреждено также организатора матча — Украинскую премьер-лигу.

Впрочем, в УАФ настаивают, что основанием предупреждения Шумского стали не его замечания Кривоносову по поводу русского языка во время матча, а «систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB».

Напомним, скандальный эпизод произошел во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги между футбольными клубами «Львов» и «Колос», который состоялся во Львове 20 февраля.