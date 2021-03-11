Мовний скандал — УАФ нагадала про українську у футболі

https://racurs.ua/ua/n151587-movnyy-skandal-uaf-nagadala-pro-ukrayinsku-pid-chas-futbolnyh-matchiv.html

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На мовний скандал в українському футболі відреагували органи футбольної влади. Арбітра покарали попередженням за використання російської в офіційному поєдинку Прем'єр-ліги між ФК «Львів» та «Колосом» з Ковалівки (Київська область).

Українська асоціація футболу передала Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю результати перевірки інциденту між колишнім головним тренером ФК «Львів» Віталієм Шумським та арбітром Миколою Кривоносовим.

Це сталося під час зустрічі у Будинку футболу президента УАФ Андрія Павелка і мовного омбудсмена. За порушення четвертим арбітром матчу закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Комітет з етики та чесної гри УАФ покарав його попередженням.

Встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», — йдеться в офіційній заяві УАФ.

Попереджено також організатора матчу — Українську прем'єр-лігу.

Утім, в УАФ наполягають, що підставою попередження Шумського стало не його зауваження Кривоносову щодо російської мови під час матчу, а «систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB».

Нагадаємо, скандальний епізод стався під час матчу 15-го туру Української прем'єр-ліги між футбольними клубами «Львів» та «Колос», який відбувся у Львові 20 лютого.