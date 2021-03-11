Во время тренировок ВСУ, скриншот видео

https://racurs.ua/n151586-v-priblijennyh-k-boevym-usloviyam-vsu-treniruutsya-na-admingranice-s-okkupirovannym-krymom-video.html

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На админгранице с временно оккупированным Крымом продолжается операция группировки войск, подчиненной командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Подразделения, которые удерживают позиции на юге Украины, в частности, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе занятий по боевой подготовке, тренировок и учений.

Соответствующие учения проходят днем ​​и ночью в приближенных к боевым условиям, сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, главной целью таких мероприятий является повышение уровня взаимодействия ВСУ со всеми составляющими сил безопасности и обороны нашего государства.

В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры, — подчеркнул Наев.



Напомним, сильные морозы, которые пришли в Украину в январе, бойцы Сил специальных операций использовали для отработки действий в условиях низких температур.