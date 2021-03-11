В бывшем штабе Революции достоинства открыли покерный клуб. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n151585-v-shtabe-revolucii-dostoinstva-otkryli-pokernyy-klub.html

Ракурс

В Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве открыли покерный клуб.

С 11 марта там начались тестовые турниры. Об этом сообщил клуб спортивного покера Full House.

В Федерации профсоюзов и Всеукраинской федерации спортивного покера уверяли, что в заведении не будут играть на деньги.

Журналисты «Слідство.Інфо» еще в январе сообщали, что в Доме профсоюзов планируют открыть покерный клуб на 1 тыс. кв.м. На территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна, посетителей VIP-комнат будут обслуживать «свои» официанты.

Министр культуры Александр Ткаченко тогда пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить в Доме профсоюзов развлекательных заведений.

Во Всеукраинской федерации спортивного покера в феврале отрицали, что клуб имеет признаки подпольного казино.

Там заверили, что участники турниров будут платить только фиксированную сумму для участия в игре, а никаких других ставок в спортивном покере не делают.

Напомним, в Доме профсоюзов уже пытались открыть заведения общественного питания — тогда после скандалов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в Доме нецелесообразно.