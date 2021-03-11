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Ракурс
У колишньому штабі Революції гідності відкрили покерний клуб. Фото: Вікіпедія

На мізері: у колишньому штабі Революції гідності відкрили покерний клуб

11 бер 2021, 15:51
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У Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві відкрили покерний клуб.

Вже з 11 березня в ньому розпочалися тестові турніри. Про це повідомив клуб спортивного покеру Full House.

У Федерації профспілок та Всеукраїнській федерації спортивного покеру запевняли, що в закладі не гратимуть на гроші.

Журналісти «Слідство.Інфо» ще в січні повідомляли, що в Будинку профспілок планують відкрити покерний клуб на 1 тис. кв. м. На території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну, відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати «свої» офіціанти.

Міністр культури Олександр Ткаченко тоді пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити відкриття в Будинку профспілок розважальних закладів.

У Всеукраїнській федерації спортивного покеру в лютому заперечили, що клуб має ознаки підпільного казино.


Там запевнили, що учасники турнірів платитимуть лише фіксовану суму для участі у грі, а жодних інших ставок у спортивному покері не роблять.

Нагадаємо, раніше у Будинку профспілок уже намагалися відкрити заклади харчування — тоді після скандалів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні установи в Будинку недоцільно.

Джерело: Ракурс


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