У колишньому штабі Революції гідності відкрили покерний клуб. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n151585-u-shtabi-revoluciyi-gidnosti-vidkryly-pokernyy-klub.html

Ракурс

У Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві відкрили покерний клуб.

Вже з 11 березня в ньому розпочалися тестові турніри. Про це повідомив клуб спортивного покеру Full House.

У Федерації профспілок та Всеукраїнській федерації спортивного покеру запевняли, що в закладі не гратимуть на гроші.

Журналісти «Слідство.Інфо» ще в січні повідомляли, що в Будинку профспілок планують відкрити покерний клуб на 1 тис. кв. м. На території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну, відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати «свої» офіціанти.

Міністр культури Олександр Ткаченко тоді пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити відкриття в Будинку профспілок розважальних закладів.

У Всеукраїнській федерації спортивного покеру в лютому заперечили, що клуб має ознаки підпільного казино.

Там запевнили, що учасники турнірів платитимуть лише фіксовану суму для участі у грі, а жодних інших ставок у спортивному покері не роблять.

Нагадаємо, раніше у Будинку профспілок уже намагалися відкрити заклади харчування — тоді після скандалів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні установи в Будинку недоцільно.