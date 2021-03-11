Чи розпалася монобільшість “Слуги народу”, розповіли у Раді

https://racurs.ua/ua/n151584-chy-rozpalasya-monobilshist-slugy-narodu-rozpovily-u-radi.html

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Дмитро Разумков, спікер українського парламенту й представник команди Володимира Зеленського розповів, чи розпалася монобільшість «Слуги народу» у Верховній Раді.

Монобільшість є. До того ж і формально, і реально, — зазначив очільник Ради в інтерв’ю «РБК-Україна».

Також він прокоментував питання залучення до голосування за низку законопроектів народних депутатів з інших фракцій та груп.

20% від «Слуги народу» — це 50 осіб, 20% від іншої фракції — це чотири депутати. І якщо 20% фракції не голосує з різних причин: хтось захворів, хтось виступає категорично проти, хтось поїхав у відрядження, то навіть при 245, якщо я не помиляюся, це вже менше 200, — зазначив парламентар.

Він додав, що нардепи-«слуги» мають різні аргументовані думки щодо багатьох законопроектів.

Бувають різні, звичайно, ситуації, але тим не менше люди висловлюють свою позицію. Якщо ви подивитеся на ключові голосування, на кшталт бюджету, за якісь знакові важливі закони, монобільшість дає 226 самостійно, — додав Разумков.

Політик нагадав про те, що президія Верховної Ради також бере участь у голосуванні.

Коаліція є завжди. Питання тільки у тому, що вона складається з декількох партій або з однієї. Притому це унікальний випадок, раніше такого не було, коли коаліція складалася з однієї партії, — резюмував спікер Ради.

Нагадаємо, раніше олігарх Ігор Коломойський розповів про проблеми у президентській фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, а також вказав, яким чином можна «розвалити» монобільшість Зеленського.