«Слуга народу» все ще без грошей з держбюджету. Фото: УП

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Державне фінансування політичної партії «Слуга народу» не буде відновлено доти, доки «слуги» не подадуть виправлений звіт.

Загалом зараз держава фінансує п’ять парламентських партій. Про це 11 березня у коментарі «Укрінформу» повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

Допоки не буде подано партією «Слуга народу» виправлений звіт, відповідно до вимог закону «Про політичні партії», партія не може отримати державне фінансування. Наразі таке фінансування зупинене, — заявив він.

Як повідомлялося, 1 березня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у звітах 11 партій ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру. Однією з політсил вказувалася «Слуга народу», державне фінансування партії було зупинене.

Нагадаємо, голова політсили Олександр Корнієнко заявив, що «слуги» з’ясують підставидля призупинення державного фінансування та проводить аналіз зауважень з боку НАЗК. Нардеп висловив упевненість, що фінансування буде відновлено після того, як партія надасть необхідні пояснення та усуне можливі порушення у звітній документації.

«Слуга народу» вже отримала виділені державою кошти на перший квартал 2021 року, тому рішення НАЗК може стосуватися другого кварталу.