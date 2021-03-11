Партия Зеленского все еще без денег из госбюджета — НАПКhttps://racurs.ua/n151582-partiya-zelenskogo-vse-esche-bez-deneg-iz-gosbudjeta-napk.htmlРакурс
Государственное финансирование политической партии «Слуга народа» не будет восстановлено до тех пор, пока «слуги» не подадут исправленный отчет.
Всего сейчас государство финансирует пять парламентских партий. Об этом 11 марта в комментарии «Укринформу» сообщил председатель НАПК Александр Новиков.
Пока не будет подан партией «Слуга народа» исправленный отчет, в соответствии с требованиями закона «О политических партиях», партия не может получить государственное финансирование. Сейчас такое финансирование остановлено, — заявил он.
Как сообщалось, 1 марта 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в отчетах 11 партий признаки нарушения порядка представления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Одной из политсил указывалась «Слуга народа», государственное финансирование партии было остановлено.
Напомним, глава политсилы Александр Корниенко заявил, что «слуги» выяснят основания для приостановления государственного финансирования и проведут анализ замечаний со стороны НАПК. Нардеп выразил уверенность, что финансирование будет возобновлено после того, как партия предоставит необходимые объяснения и устранит возможные нарушения в отчетной документации.
«Слуга народа» уже получила выделенные государством средства на первый квартал 2021 года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.