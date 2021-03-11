«Слуга народа» все еще без денег из госбюджета. Фото: УП

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Государственное финансирование политической партии «Слуга народа» не будет восстановлено до тех пор, пока «слуги» не подадут исправленный отчет.

Всего сейчас государство финансирует пять парламентских партий. Об этом 11 марта в комментарии «Укринформу» сообщил председатель НАПК Александр Новиков.

Пока не будет подан партией «Слуга народа» исправленный отчет, в соответствии с требованиями закона «О политических партиях», партия не может получить государственное финансирование. Сейчас такое финансирование остановлено, — заявил он.

Как сообщалось, 1 марта 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в отчетах 11 партий признаки нарушения порядка представления финансового отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Одной из политсил указывалась «Слуга народа», государственное финансирование партии было остановлено.

Напомним, глава политсилы Александр Корниенко заявил, что «слуги» выяснят основания для приостановления государственного финансирования и проведут анализ замечаний со стороны НАПК. Нардеп выразил уверенность, что финансирование будет возобновлено после того, как партия предоставит необходимые объяснения и устранит возможные нарушения в отчетной документации.

«Слуга народа» уже получила выделенные государством средства на первый квартал 2021 года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.