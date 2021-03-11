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Ракурс
Елена Зеленская, фото: Офис президента

Первые леди просят завести их к нашим дизайнерам — Зеленская об украинской моде (ВИДЕО)

11 мар 2021, 15:19
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Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, рассматривает моду прежде всего как инструмент культурной дипломатии.

Об этом Зеленская заявила во время выступления в рамках всеукраинского форума «Украина 30».

Мода — это мягкая сила воздействия, мода — это язык, который понимают везде. Поэтому стоит ее использовать, чтобы наладить связи между странами, — убеждена Зеленская.

По словам Зеленской, многие из первых леди других стран, которые посещают Украину, часто просят устроить для них визиты в шоу-румы или магазины, где представлены украинские дизайнеры.

И мне очень приятно видеть их искреннюю заинтересованность украинской модой, — отметила она.

Зеленская отметила, что в Украине много не просто талантливых дизайнеров, а настоящих «суперзвезд в мире моды», поэтому она во время иностранных визитов всегда находится в одежде от украинских производителей.

Благодаря вашим талантам дизайнеры, я могу использовать свою работу и статус, чтобы с гордостью продвигать Украину на международной арене, — отметила Зеленская.


Напомним, в интервью журналу Vogue в ноябре 2019 года Зеленская заявляла, что считает моду «инструментом культурной дипломатии».

Источник: Ракурс


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