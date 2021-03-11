Олена Зеленська, фото: Офіс президента

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Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, розглядає моду передусім як інструмент культурної дипломатії.

Про це Зеленська заявила під час виступу в межах всеукраїнського форуму «Україна 30».

Мода — це м’яка сила впливу, мода — це мова, яку розуміють усюди. Тому варто її використовувати, щоб налагодити зв’язки між країнами, — переконана Зеленська.

За словами Зеленської, багато хто з перших леді інших країн, які відвідують Україну, часто просять влаштувати для них візити до шоу-румів або крамниць, де представлені українські дизайнери.

І мені дуже приємно бачити їхню щиру зацікавленість українською модою, — наголосила вона.

Зеленська зазначила, що в Україні багато не просто талановитих дизайнерів, а справжніх «суперзірок у світі моди», тож вона під час іноземних візитів завжди перебуває в одязі від українських виробників.

Завдяки вашим талантам дизайнери, я можу використовувати свою роботу та статус, аби з гордістю промотувати Україну на міжнародній арені, — наголосила Зеленська.



Нагадаємо, в інтерв’ю журналу Vogue у листопаді 2019 року Зеленська заявляла, що вважає моду «інструментом культурної дипломатії».