Чи піде Путін на відкриту війну проти України, розповів Резніков

https://racurs.ua/ua/n151580-chy-pide-putin-na-vidkrytu-viynu-proty-ukrayiny-rozpoviv-reznikov.html

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Чи піде Росія на повномасштабне вторгнення в Україну, спрогнозував віце-прем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Ні. По-перше, вони економічно не готові, по-друге, українська армія сьогодні — це небо і земля у порівнянні з тією, що була до 2014 року. Це відроджена практично з нуля оновлена армія, з дуже серйозним ідеологічно-патріотичним настроєм, — розповів Резніков в інтерв’ю «Обозревателю».

Він нагадав, що з 2014 року через війну на Донбасі пройшло півмільйона солдат. За його словами, 500 тис. військовослужбовців — це мобілізаційний потенціал України. Плюс офіційно — 250 тис. солдатів Збройних сил України та ще 50 тис. бійців Нацгвардії.

Скільки вся армія Росії? Півтора мільйона. Але у них понад 100 млн населення, плюс своя велика територія. Вони не можуть привезти їх усіх на кордон з Україною, — вважає Резніков.

Віце-прем'єр нагадав, що у випадку відкритого вторгнення РФ агресор зіткнеться з українською нацією, яка готова тотально захищати свою землю.

Кожен зі зброєю в руках захищатиме свій будинок і вулицю. Навіть якщо вони кудись і проскочать танковим ударом, що далі? Якими військовими контингентами наповнити цю територію? Набрати з місцевих поплічників типу Пушиліна чи Захараченка і компанії місцеві бригади — вже буде неможливо. Цей потенціал вичерпаний, — резюмував Резніков.

Окрім цього, він вказав, що Росія офіційно вважає окуповані території Донбасу — частиною України.

Я не вірю в реальну загрозу з боку Росії. Їм це не вигідно. Росіяни — не дурні і прагматики, хоча досить часто помиляються, — зазначив віце-прем'єр.



Раніше Резніков заявляв, що продовження війни проти України економічно невигідно для Росії.

Війна на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Москва веде активну збройну агресію на частині території Донецької та Луганської областей. Проти Росії запроваджено, дію яких постійно продовжують. ЄС та США неодноразово закликали РФ взяти на себе відповідальність за вбивство військових на Донбасі.