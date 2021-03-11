З’явилися нові подробиці аварії сухогруза з українцями. Фото: Держслужба з питань морського транспорту

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Суховантаж із українцями на борту затонув у Чорному морі біля берегів Румунії.

На судні «Волго Балт 179» були моряки з Одеси, Білгорода-Дністровського, Херсона та Миколаєва. Сам суховантаж був у нормальному та робочому стані, судно нещодавно було відремонтоване. Востаннє корабель перевіряли орієнтовно наприкінці листопада 2020 року. Про це «Суспільному» повідомив директор компанії «Сітранс», яка займалася технічним обслуговуванням судна, Михайло Геранін.

Судно було у жовтні-листопаді в Білгороді-Дністровському, до нього жодних питань, наскільки мені відомо, не було. Так само перед виходом з порту Ростова був Port State Control. І дали добро, аби воно пішло в рейс, — заявив він.

У Державній службі з питань морського і річкового транспорту України повідомили, що загинули внаслідок аварії судна загинули капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко. Встановлюється місцезнаходження старшого помічника капітана Рамзана Болатханова.

Вдалося врятувати 10 членів екіпажу. Серед врятованих — Юрій Севера, Ігор Хлізнуца, Олександр Чернов, Сергій Гайдай, Денис Морозов, Віталій Соловйов, Микола Ремішевський, Сергій Дєментьєв, Дмитро Ніколаєнко та Ангеліна Соколова. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 11 березня поблизу Румунії затонув суховантаж з українцями на борту. Двоє людей загинули, десять врятовані, а пошуки одного члена екіпажу продовжуються.