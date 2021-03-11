Ще дві країни ЄС заявили про зупинку щеплень вакциною AstraZeneca

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Данія і Нідерланди тимчасово припинять використання вакцини AstraZeneca через можливе утворення тромбів після щеплень.

Данське Управління охорони здоров’я 11 березня оприлюднило відповідну заяву, повідомляє DW.

Данські органи охорони здоров’я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про «важкі випадки утворення тромбів». У той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведений.

7 березня в Австрії призупинили використання даної вакцини, оскільки 49-річна жінка померла від проблем зі згортанням крові, а у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Після цього застосування партії AstraZeneca також заблокували також Нідерланди. Голландський центр Lareb, що займається виявленням побічних ефектів, отримав інформацію про підозру на тромбоз у пацієнта, щепленого вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca, повідомила нідерландська мовна корпорація NOS.

Раніше використання британсько-шведської вакцини призупинили в Австрії, Естонії, Литві, Люксембурзі, Латвії.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у другій половині дня дасть рекомендації по використанню вакцини AstraZeneca.

Вакцина Covishield стала каменем спотикання між Україною та Ізраїлем. Ізраїль поки не готовий визнавати вакцинацію препаратом Covishield, який є аналогом AstraZeneca, виготовленим на індійському заводі Serum Institute. В Ізраїлі щеплення здійснюються вакцинами Pfizer i Moderna.

Вакцинація в Україні вакциною виробника Pfizer/BioNTech розпочнеться вже найближчими тижнями. Швидку появу американської вакцини анонсував 10 березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак.