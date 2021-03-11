Еще две страны ЕС заявили об остановке прививок вакциной AstraZeneca

https://racurs.ua/n151578-esche-dve-strany-es-zayavili-ob-ostanovke-privivok-vakcinoy-astrazeneca.html

Ракурс

Дания и Нидерланды временно прекратят использование вакцины AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после прививок.

Датское Управление здравоохранения 11 марта обнародовало соответствующее заявление, сообщает DW.

Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о «тяжелых случаях образования тромбов». В то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.

7 марта в Австрии приостановили использование этой вакцины, поскольку 49-летняя женщина умерла от проблем со свертываемостью крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

После этого партии AstraZeneca также заблокировали Нидерланды. Голландский центр Lareb, занимающейся выявлением побочных эффектов, получил информацию о подозрении на тромбоз у пациента, привитого вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, сообщила нидерландская вещательная корпорация NOS.

Ранее использование британско-шведской вакцины приостановили в Австрии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Латвии.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) во второй половине дня даст рекомендации по поводу использования вакцины AstraZeneca.

Вакцина Covishield стала камнем преткновения между Украиной и Израилем. Израиль пока не готов признавать вакцинацию препаратом Covishield, который является аналогом AstraZeneca, изготовленным на индийском заводе Serum Institute. В Израиле прививки осуществляются вакцинами Pfizer i Moderna.

Вакцинация в Украине вакциной производителя Pfizer/BioNTech начнется уже в ближайшие недели. Скорое появление американской вакцины анонсировал 10 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак.