Появились новые подробности аварии сухогруза с украинцами. Фото: Госслужба по вопросам морского транспорта

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Сухогруз с украинцами на борту затонул в Черном море у берегов Румынии.

На судне «Волго Балт 179» были моряки из Одессы, Белгорода-Днестровского, Херсона и Николаева. Сам сухогруз был в нормальном и рабочем состоянии, судно недавно было отремонтировано. Последний раз корабль проверяли ориентировочно в конце ноября 2020 года. Об этом «Общественному» сообщил директор компании «Ситранс», которая занималась техническим обслуживанием судна, Михаил Геранин.

Судно было в октябре-ноябре в Белгороде-Днестровском, к нему никаких вопросов, насколько мне известно, не было. Так же перед выходом из порта Ростова был Port State Control. И дали добро, чтобы оно ушло в рейс, — заявил он.

В Государственной службе по вопросам морского и речного транспорта Украины сообщили, что погибли в результате крушения судна погибли капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко. Устанавливается местонахождение старшего помощника капитана Рамзана Болатханова.

Удалось спасти 10 членов экипажа. Среди спасенных — Юрий Севера, Игорь Хлизнуца, Александр Чернов, Сергей Гайдай, Денис Морозов, Виталий Соловьев, Николай Ремишевский, Сергей Дементьев, Дмитрий Николаенко и Ангелина Соколова. Спасательная операция продолжается.

Напомним, 11 марта вблизи Румынии затонул сухогруз с украинцами на борту. Два человека погибли, десять спасены, а поиски одного члена экипажа продолжаются.