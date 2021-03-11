Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пойдет ли Путин на открытую войну против Украины, рассказал Резников

Пойдет ли Путин на открытую войну против Украины, рассказал Резников

11 мар 2021, 15:09
999

Пойдет ли Россия на полномасштабное вторжение в Украину, спрогнозировал вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Нет. Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, украинская армия сегодня — это небо и земля с той, что была до 2014 года. Это возрожденная практически с нуля обновленная армия, с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением, — рассказал Резников в интервью «Обозревателю».

Он наполнил, что с 2014 года через войну на Донбассе прошло полмиллиона солдат. По его словам, 500 тыс. военнослужащих — это мобилизационный потенциал Украины. Плюс официально — 250 тыс. солдат ВСУ и еще 50 тыс. бойцов Нацгвардии.

Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, — считает Резников.

Вице-премьер напомнил, что в случае открытого вторжения РФ агрессор столкнется с украинской нацией, которая готова тотально защищать свою землю.

Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады — будет уже невозможно. Этот потенциал исчерпан, — резюмировал Резников.

Кроме этого, он наполнил, что Россия официально подтверждает, что оккупированная территория Донбасса — это Украина.

Я не верю в реальную угрозу со стороны России. Им это не выгодно. Россияне — не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются, — отметил вице-премьер.


Ранее Резников заявлял, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.

Война на Донбассе длится с 2014 года после российской оккупации Крыма. Москва ведет активную вооруженную агрессию на части территории Донецкой и Луганской областей. Против России введены санкции, которые постоянно пролонгируются. ЕС неоднократно призывал РФ взять на себя ответственность за убийство военных на Донбассе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров