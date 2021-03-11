Пойдет ли Путин на открытую войну против Украины, рассказал Резников

https://racurs.ua/n151580-poydet-li-putin-na-otkrytuu-voynu-protiv-ukrainy-rasskazal-reznikov.html

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Пойдет ли Россия на полномасштабное вторжение в Украину, спрогнозировал вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Нет. Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, украинская армия сегодня — это небо и земля с той, что была до 2014 года. Это возрожденная практически с нуля обновленная армия, с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением, — рассказал Резников в интервью «Обозревателю».

Он наполнил, что с 2014 года через войну на Донбассе прошло полмиллиона солдат. По его словам, 500 тыс. военнослужащих — это мобилизационный потенциал Украины. Плюс официально — 250 тыс. солдат ВСУ и еще 50 тыс. бойцов Нацгвардии.

Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, — считает Резников.

Вице-премьер напомнил, что в случае открытого вторжения РФ агрессор столкнется с украинской нацией, которая готова тотально защищать свою землю.

Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады — будет уже невозможно. Этот потенциал исчерпан, — резюмировал Резников.

Кроме этого, он наполнил, что Россия официально подтверждает, что оккупированная территория Донбасса — это Украина.

Я не верю в реальную угрозу со стороны России. Им это не выгодно. Россияне — не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются, — отметил вице-премьер.



Ранее Резников заявлял, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.

Война на Донбассе длится с 2014 года после российской оккупации Крыма. Москва ведет активную вооруженную агрессию на части территории Донецкой и Луганской областей. Против России введены санкции, которые постоянно пролонгируются. ЕС неоднократно призывал РФ взять на себя ответственность за убийство военных на Донбассе.