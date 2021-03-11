Распалось ли монобольшинство «Слуги народа», рассказали в Раде

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Дмитрий Разумков, спикер украинского парламента и представитель команды Владимира Зеленского рассказал, распалось ли монобольшинство «Слуги народа» в Верховной Раде.

Монобольшинство есть. К тому же и формально, и реально, — отметил глава Рады в интервью «РБК-Украина».

Также он прокомментировал вопрос привлечения к голосованию за ряд законопроектов народных депутатов из других фракций и групп.

20% «Слуги народа» — это 50 человек, 20% другой фракции — это четыре депутата. И если 20% фракции не голосует по разным причинам: кто-то заболел, кто-то выступает категорически против, кто-то уехал в командировку, то даже при 245, если я не ошибаюсь, это уже меньше 200, — отметил парламентарий.

Он добавил, что у нардепов-«слуг» есть разные аргументированные мнения о многих законопроектах.

Бывают разные, конечно, ситуации, но тем не менее люди выражают свою позицию. Если вы посмотрите на ключевые голосования, типа бюджета, за какие-то знаковые важные законы, монобольшинство дает 226 самостоятельно, — добавил Разумков.

Политик напомнил о том, что президиум Верховной Рады также участвует в голосовании.

Коалиция есть всегда. Вопрос только в том, что она состоит из нескольких партий или одной. Притом это уникальный случай, раньше такого не было, когда коалиция состояла из одной партии, — резюмировал спикер Рады.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский рассказал о проблемах в президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, а также указал, каким образом можно «развалить» монобольшинство Зеленского.