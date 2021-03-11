Під час тренувань ЗСУ, скріншот відео

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На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом триває операція угруповання військ, підпорядкованого Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України (ЗСУ). Підрозділи, які утримують позиції на півдні України, зокрема, щодня вдосконалюють свої вміння та навички в ході занять з бойової підготовки, тренувань та навчань.

Відповідні навчання відбуваються вдень та вночі в наближених до бойових умовах, повідомляє прес-служба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, головною метою таких заходів є підвищення рівня взаємодії ЗСУ зі всіма складовими сил безпеки та оборони нашої держави.

В першу чергу це стосується організації заходів з протидії диверсіям на потенційно небезпечних об'єктах інфраструктури, — наголосив Наєв.



Нагадаємо, сильні морози, які прийшли до України у січні, бійці Сил спеціальних операцій використали для відпрацювання дій в умовах низьких температур.