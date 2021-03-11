Туреччина посилила правила в’їзду для туристів. Фото: Укрінформ

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Правила в’їзду для іноземних туристів у Туреччину посилено.

Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту на COVID-19,мандрівники перед приїздом до країни мають заповнити обов’язкову електронну анкету. Ця вимога починає діяти з 15 березня. Бланк слід заповнити на офіційному сайті Міністерство охорони здоров’я Туреччини протягом 72 годин перед поїздкою. Про це 11 березня повідомляє «ВВС Україна».

В анкеті потрібно вказати загальні контактні та паспортні дані, очікувані дати в’їзду тощо. Турецька влада вважає, що вказана в анкеті інформація захистить туристів під час пандемії. Також це дозволить легко зв’язатися з будь-яким туристом у випадку потреби. На кордоні можуть перевіряти, чи заповнив турист форму.

Влада Туреччини запевняє, що в разі відсутності анкети або вказання у ній недостовірної інформації на туристів, можуть бути застосовані юридичні та адміністративні санкції. В окремих випадках можуть дозволити в’їзд до Туреччини.

З 28 грудня 2020 року Туреччина також почала вимагати від українців негативний ПЛР-тест перед в’їздом до країни, який слід зробити протягом 72 годин до вильоту. Нещодавно цю вимогу продовжили до 26 травня.

Як відомо, Туреччина у 2020−2021 році — один з найпопулярніших напрямків для туристів з України, оскільки це одна з небагатьох країн, яка залишалася відкритою для українців попри пандемію.

Нагадаємо, Греція з 14 травня відкриє свої кордони для іноземних туристів. Проте в’їхати зможуть лише вакциновані особи, які мають антитіла до COVID-19 або негативний ПЛР-тест.