З’їзд суддів України не зміг обрати суддю КСУ. Фото: sud.ua

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З’їзд суддів України не 10 березня зміг обрати суддю Конституційного суду України.

Делегати з’їзду не змогли обрати суддю КСУ в першому турі, оскільки жоден із семи кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Тому було вирішено провести повторне голосування. У бюлетень внесли двох кандидатів — голову Херсонського апеляційного суду Олександра Коровайка та суддю Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду Олександра Прокопенка. Про це повідомляє «Судебно-юридическая газета».

Під час повторного голосування голосів теж не вистачило — Коровайко отримав 134 голоси, а кандидатуру Прокопенка підтримали 109 делегатів. Необхідний мінімум — 142 голоси.

За словами головуючого на з’їзді суддів Богдана Моніча, необхідно буде оголошувати новий конкурс та починати всю процедуру спочатку.

Нагадаємо, 9 та 10 березня з’їзд суддів обрав чотирьох нових членів Вищої ради правосуддя. Однієї з членів ВРП стала суддя з Луцька Інна Плахтій, батько якої у 1987 році на підставі сфабрикованої КДБ кримінальної справи засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука.