Съезд судей Украины не смог избрать судью КСУ. Фото: sud.ua

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Ракурс

Съезд судей Украины не 10 марта смог избрать судью Конституционного суда Украины.

Делегаты съезда не смогли избрать судью КСУ в первом туре, поскольку ни один из семи кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Поэтому было решено провести повторное голосование. В бюллетень внесли двух кандидатов — главу Херсонского апелляционного суда Александра Коровайко и судью Кассационного административного суда в составе Верховного суда Александра Прокопенко. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Во время повторного голосования голосов тоже не хватило — Коровайко получил 134 голоса, а кандидатуру Прокопенко поддержали 109 делегатов. Необходимый минимум — 142 голоса.

По словам председательствующего на съезде судей Богдана Монича, необходимо будет объявлять новый конкурс и начинать всю процедуру сначала.

Напомним, 9 и 10 марта съезд судей избрал четырех новых членов Высшего совета правосудия. Одним из членов ВСП стала судья из Луцка Инна Плахтий, отец которой в 1987 году на основании сфабрикованного КГБ уголовного дела приговорил к расстрелу воина УПА Ивана Гончарука.