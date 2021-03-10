Киев открыл запись на вакцинацию от COVID-19 остаточными дозами. Фото: unicef.org

https://racurs.ua/n151546-zapis-na-covid-vakcinaciu-ostatochnymi-dozami-otkryli-v-kieve.html

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На вакцинацию от коронавируса остаточными дозами могут записаться киевляне.

Для вакцинации в столице запустили онлайн-анкеты, с помощью которых можно записаться на прививку от COVID-19. В очередь могут записаться публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать кампанию по вакцинации. Об этом 10 марта сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что эта регистрация не дает права на приоритетную вакцинацию, поскольку для прививки зарегистрированных лиц будут использоваться только остаточные дозы.

Заполнить форму на вакцинацию можно по этой ссылке.

Ранее Минздрав разрешил проводить прививки от коронавируса неиспользованными дозами вакцины, которые остаются после прививки медицинских работников на первом этапе вакцинальной кампании. В частности, разрешается с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививки общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин с целью популяризации иммунизации от COVID-19.

Дело в том, что вакцины поставляются во флаконах, содержащих несколько доз. Остатки неиспользованной вакцины, например, Covishield подлежат утилизации через шесть часов после открытия флакона.

Напомним, в Украине разработали калькулятор, который определяет ориентировочный месяц и год вакцинации, и учитывает параметры количества вакцинированных в Украине за определенный промежуток времени (день, неделю) и время, которое нужно для вакцинации взрослого населения в Украине. Оказалось, чтобы провакцинировать всех взрослых украинцев по нынешним темпам, понадобится примерно 19,5 лет.